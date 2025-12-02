ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Условна присъда за шофьор, спипан да кара на амфети в Пловдив

Мая Вакрилова

Районният съд в Пловдив

В него също намерили от наркотика

Условна присъда от 8 месеца с 3 години изпитателен срок договори мъж, хванат да шофира автомобила си на амфетамин. Освен това му отнемат книжката за срок от 20 месеца.

На 21 ноември т.г. на ул. "Брезовска" в Пловдив мъжът бил спрян за проверка с лекия си автомобил марка "Хонда" модел "Акорд" от полицията. Тествали го с драгчек и пробата му показала наличие на амфетамин. Също така служителите на реда открили и в него от същия наркотик на стойност 2,72 лева. След това последвало и задържането му за 24 часа.

Мъжът е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Пловдив и за двете нарушения му е наложил тази присъда.

Освен това му отнемат и хондата в полза на държавата. Ще плаща и разноски по делото на стойност 158 лева.

