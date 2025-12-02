Сарафов сам отказа да жали прекратената процедура за обвинител №1, но за ВСС той е и.ф. (Обзор)

Предстои в следващите дни Конституционният съд да прекрати делото

Изненадващо и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов оттегли жалбата си във Върховния административен съд (ВАС) срещу решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) да прекрати процедурата за избор на обвинител №1. То беше взето от кадровиците на 23 януари т.г., само дни след като в сила влязоха промените в съдебния закон, гласувани от всички парламентарни групи в 51-ото народно събрание.

Една от тях засягаше директно избора на Сарафов за главен прокурор, който трябваше да се финализира на 16 януари с неговото изслушване и гласуване.

Други кандидати нямаше

Ден по-рано обаче депутатите приеха, че ВСС, чиито членове са с изтекъл мандат, не могат да избират главен прокурор, шефове на ВКС и ВАС. Мандатът на този състав приключи още на 3 октомври 2022 г., но те работят 3 г. над него.

Решенията на ВСС може да се атакуват пред ВАС и това стори Сарафов. Той поиска от върховните съдии да отправят питане до Конституционния съд, който да каже дали текстът, ограничаващ съдебния съвет с изтекъл мандат, противоречи на основния закон. КС образува дело през юни, докладчик беше Орлин Колев.

На 28 ноември обаче и.ф. главен прокурор неочаквано е внесъл молба във ВАС, че оттегля жалбата си. В тази ситуация единственото, което може да направи съдът, е да прекрати делото. КС е получил определението във вторник. Възможният ход на конституционните съдии е да прекратят и делото при тях. Те ще го сторят на заседание следващата седмица.

Какво обаче следва оттук нататък? Нищо, всичко се връща на изходната позиция,

обясни конституционалист пред “24 часа”.

Сарафов остава и.ф. главен прокурор. Това е така, защото през юли Прокурорската колегия прие, че промените в съдебния закон, че тримата големи не могат да са временно по върховете на Темида повече от 6 месеца, не важат за него. Според кадровиците действало занапред, а Сарафов бил заварено положение. Разбира се, колегията може да промени мнението си и във всеки момент да избере нов и. ф. на поста, но засега не изглежда да има такива нагласи.

В КС пък мненията дали промените в съдебния закон противоречат на основния закон са били диаметрално противоположни. Имало няколко обсъждания, но становищата се люшкали от едната крайност до другата. Юрист коментира, че било възможно да се стигне до 6 на 6 гласа и делото да остане без решение.