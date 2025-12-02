Красимир Вълчев: Програмите са твърде амбициозни и пречат на децата да учат с разбиране

Факт е, че учебните програми са прекалено амбициозни, трябва да направим така, че учениците да учат с разбиране, каза в Якоруда министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той проведе работна среща с учители и директори на училища и детски градини от общините Белица и Якоруда. Срещата, която се състоя в Народно читалище „Светлина – 1907“, откри кметът на Якоруда Мехмед Вакльов.

Красимир Вълчев посочи, че в момента се откриват СТЕМ центрове в почти всички училища в страната и той се стреми да проведе професионален разговор с педагогическите специалисти навсякъде. По думите му темите са много, но може би най-важната са учебните програми.

"Факт е, че нашите учебни програми, особено след четвърти клас по една част от предметите, са прекалено амбициозни. Трябва да направим така, че учениците да учат по-малко неща, но с разбиране. Те препускат по материала, което възпроизвежда култура на заучаване", каза още министър Вълчев. Според него това води до демотивация сред много деца, което „особено болезнено“ се вижда по математика, физика и химия. По тези предмети, когато дадено знание не се усвои, много трудно се компенсира, каза още министърът.

Това е причината да се започне работа по учебните програми, но този път с концепции и визии, които да начертаят посоката на промяна. До началниците на регионалните управления на образованието са изпратени тези проекти, които ще бъдат обсъдени с учителите по предмети. Едва след като има окончателен документ, той ще стане задание на работните групи.

По-рано презумпцията беше, че ако включим повече неща, които децата да учат, те ще научат повече. Оказа се, че не е така, в крайна сметка научават по-малко, защото това ги демотивира, каза още министърът. Той допълни, че по отношение на учебните програми ще се опитат да увеличат часовете по математика, природни науки и български език в гимназиален етап, без това да засяга останалите дисциплини, пише БТА.

Сред другите теми, предвидени като промяна в предучилищното и училищно образование, са санкциите, които учителите могат да налагат, и по-конкретно - да могат по-лесно да налагат такива. Вълчев посочи, че с последното изменение на закона преди десет години учителите по-трудно могат да налагат наказания. Министърът даде пример с футбола, като посочи, че ако рефер на футболна среща десет минути трябва да пише заповеди, за да вдигне жълт картон, би се отказал. По думите на Красимир Вълчев заради затрудненията пред налагането на наказания от учителите, страда качеството на образованието.

Министърът коментира и темата за предмета „Религия и добродетели“, като посочи, че това е предмет, в който родителите ще избират програмата, а самият час ще е по възпитание в добро. Факт е, че ние трябва да възпитаме децата, възпитателната функция е основна за всяка образователна система, ние трябва да формираме в децата отношение към заобикалящия свят, каза още образователният министър. Той посочи още, че в новите учебни програми приоритет ще е и здравното възпитание.

Попитан за инициирането на дебат за забраната за ползване на социални мрежи от деца под 15 години, министър Вълчев коментира, че вече има две социологически проучвания, според които по-голям процент от запитаните подкрепят такава промяна. Вълчев подчерта, че основният аргумент не са социологическите проучвания, а изследвания, според които се потвърждава „зловредното влияние“ върху децата, които прекарват в социалните мрежи между два часа и половина и три часа. От една страна, това е изгубено време, от друга, това води до увреждане на мозъка и очите и до повишена тревожност, отделно, в социалните мрежи има пристрастяващо съдържание.

Това, обаче, не става само с рестрикции, трябва убеждаване и разговори. Силата на нашата система е да създава нагласи, това е възпитателната функция, каза още Вълчев. Министърът посочи, че все повече страни, а вече и на европейско ниво, се говори за възрастови ограничения за ползване на социалните мрежи.

На срещата присъстваха и учители от детските градини, началникът на Регионалното управление на образованието - Ивайло Златанов, народният представител Фатима Йълдъс и ръководството на Община Якоруда.

По-рано днес министър Вълчев откри нови СТЕМ центрове в гимназии в Белица и Якоруда.