Ако нямаш нож, си мъртъв

Локалите се въоръжават заради страх, а страхът ги прави агресивни

У нас локалите създават усещането за някакво ново явление сред младите, но в много други държави тази култура се е появила много по-рано. Там хладното оръжие вече е част от криминалното ежедневие на много подрастващи – не само като средство за нападение, но и като културен символ, обвързан с идентичност, страх и демонстрация на сила. Разликата е, че докато у нас обществото тепърва се сблъсква с мащабите на проблема, в Европа и отвъд океана вече виждат последствията от едно поколение, свикнало да носи нож, така както телефон.

Във Великобритания например феноменът е достигнал нива, окачествени от полицията като "тиха епидемия". Само в Лондон броят на намушкванията надвишава статистиката за престъпления с огнестрелно оръжие, което е парадокс в държава с дългогодишни традиции в строгия контрол върху всякакъв вид оръжия. В нощните квартали ножът се е превърнал в разменна монета между банди, но все по-често попада и в раниците на 14–15-годишни ученици, които го възприемат като защита от заплахи, реални или измислени.

"Ако ти нямаш нож, а другите имат, си мъртъв"

казва пред британски репортери момче на 16 години – изречение, което отразява точно същата логика, която се появява и у нас: страхът предизвиква въоръжаване, а въоръжаването създава още страх.

Тенденцията не е изолирана само в рамките на Обединеното кралство.

Германия страда от този проблем от по-отдавна, като най-често инцидентите възникват около барове, клубове и жп гари, където агресията е свързана с алкохол, спорни ситуации и бързо ескалиращи конфликти. В някои централни части на Берлин полицията дори провежда целеви проверки и преходни забранени зони, в които носенето на остриета над определена дължина е абсолютно забранено от 20,00 до 6,00 сутринта. Въпреки мерките обаче нападенията не намаляват значително, защото ножът остава най-удобното средство за човек, който не може – или не иска – да се сдобие с друго оръжие. "Това не е въпрос на култура, а на достъпност - казва германски криминолог, цитиран от местната преса. - Хладното оръжие е навсякъде, струва малко, не може да бъде проследено и е почти невъзможно да бъде контролирано." Франция се изправя пред подобен сценарий, но там проблемът е концентриран в покрайнините на по-големите градове. Част от инцидентите са между млади момчета, които използват ножове като начин да защитят групата си или да демонстрират храброст. В някои случаи клипове от сходни конфликти попадат в социалните мрежи и започват да циркулират като своеобразни "трофеи", което допълнително засилва подражанието – механизъм, който вече се наблюдава и в българските градове.

В Испания картината е най-близка до това, което у нас тепърва набира сила. Там ножовете са предпочитано оръжие при кратки улични конфликти – сбиване, спор, сблъсък между малки групи – ситуации, които често се решават за секунди.

"Бързо нападение – бързо бягство" е логиката

която следват нападателите. В някои региони се стига дотам, че родителите на тийнейджъри доброволно проверяват раниците на децата си преди училище, опасявайки се от това какво може да намерят вътре. Дори държави с традиционно ниска престъпност като Швеция и Норвегия, вече отбелязват ръст на нападенията с хладно оръжие. Там причината е различна – не толкова улични банди, колкото индивидуални агресори, често с психични проблеми или в състояние на силен стрес. За скандинавските служби най-големият проблем е непредсказуемостта: нападенията са трудни за предотвратяване, защото не са в резултат на действията на организирана група, а са спонтанни решения на отделни лица. На другия край на спектъра са САЩ, където ножовете не са водещият инструмент за престъпления – там доминират огнестрелните. Но дори

в американски градове атаките с хладни оръжия

се увеличават

особено в училищата и университетските кампуси. Причината е проста: контролът върху огнестрелните оръжия може да бъде ограничен, но ножът винаги остава в "сивата зона" на закона. Общото между всички тези държави е едно: хладното оръжие става част от ежедневието тогава, когато институциите изостанат, а обществото не успее да изгради ясни граници за нормално и ненормално поведение.

Ножът е удобен, евтин, скрит и "достатъчно страшен". И ако в държави като Великобритания и Франция властите вече имат дългогодишен опит в борбата с подобни явления, България тепърва влиза в този цикъл. Това прави темата още по-важна: чуждите примери ясно показват, че веднъж навлезе ли ножът в културата на младите, връщането назад става бавно, трудно и понякога – прекалено късно.