Монтана и Пирот създават нов туристически продукт

Почина филмовият критик Искра Димитрова

Искра Димитрова КАДЪР: Фейсбук/Филмотечно кино "Одеон"

Днес ни е напуснала изтъкнатият филмов критик и общественик д-р Искра Димитрова (1944 - 2025). Тя е автор на стотици публикации. Всеизвестна е нейната интернет „мрежа на Искра", която доскоро информираше филмовата общност за разни новини и събития. Това съобщиха от Филмотечно кино "Одеон" във фейсбук. 

Димитрова е майка на председателката на АЕЖ Ирина Недева. 

Ето какво още пише в публикацията: 

Завършила е кинознание във ВГИК, Москва. Там е защитила дисертация през 1975 г. Работила е като изкуствовед в Българска национална филмотека, като редактор в сп. „Филмови новини" и „Филм". Член на националните художествени комисии и журита на български фестивали във всички видове кино. Тя бе дългогодишен главен редактор на сайта на Съюза на българските филмови дейци. Член на СБФД и на СБЖ.

През 2019 г. Искра Димитрова получи специалната награда на София филм фест за своя принос към киното у нас. Светла й памет!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

