Синът на Атанас Бобоков, младеж с 31 000 лв. и още 69 в ареста след погромите (Обзор)

200 провокатори в черно атакуваха след края на протеста, когато токът в центъра спря

71 души бяха задържани след погромите, предизвикани от повече от 200 ултраси след големия протест в понеделник.

Те са влезли в сблъсъци с полицията след 22 ч в района на булевардите “Дондуков” и “Васил Левски”. Това съобщи шефът на СДВР Любомир Николов. Сред арестуваните е и синът на русенския бизнесмен Атанас Бобоков. 19-годишният Божидар Бобоков е сред първите, започнали да палят контейнерите за боклук, и е задържан, докато прави това. В ареста е и младеж, у когото са открити 31 000 лева,

разпределени в пачки с бележки

- имената на столични улици. Според началника на столичната полиция парите трябвало да бъдат раздадени на определени лица, които да ги разпределят сред провокаторите.

“Ескалацията се случи, когато незаявено шествие се насочи към сградата на ДПС-НН, обясни Николов. Затова и планът на полицията се обезсмислил, защото хората преминали през необезопасена територия. Провокатори “превзеха” протеста след 22 часа и изпотрошиха офиса на ГЕРБ. Снимка: 24 часа

Около 21 часа, малко след като започна шествието, което се раздели в две посоки - към централите на ГЕРБ и на ДПС-НН, токът в центъра изгасна.

Според енергийния министър Жечо Станков вероятно става въпрос за саботаж. При спирането са се изключили и охранителните камери в центъра на столицата, и тези, с които се следи трафикът.

Става дума за аварирала или умишлено повредена подстанция “Рила”, а екипи на пожарната, извършили експертизи, подкрепиха подозрението на министъра. Предстои да се разбере дали палежът на подстанцията е умишлен.

Младежи с черни дрехи и маски хвърляха пиратки, димки и стъкла в карето на булевардите “Дондуков” и “Васил Левски”. Освен това палиха кофи за боклук, строшиха полицейски бус и офис на ГЕРБ “Оборище”.

Сред водачите на погромаджиите имало хора от МЕЧ и “Величие”

От СДВР са категорични, че протестът, състоял се в т.нар. триъгълник на властта в центъра на столицата, преминал мирно и спокойно. Все пак видяхме хора, които по профил наподобяват хулигани, обясни главен комисар Николов.

Първоначално от МВР обявиха, че около парламента ще има 9 контролно-пропускателни пункта, на които гражданите да бъдат проверявани за опасни и забранени предмети. Накрая били създадени 21 КПП-та. При селектирането на гражданите от полицията установили немалко лица със забранени вещества, включително и

газов пистолет, зареден с патрон

“Видяхте агресията, непредизвикана с нищо, върху полицаи, които бяха замеряни с предмети. При 21 КПП-та установихме хора, които наподобяват хулигани и провокатори, и към тях незабавно бяха прикрепени оперативни екипи, които следяха поведението им”, обясни Николов.

Той бе категоричен, че полицията е направила всичко възможно, за да проследи агресорите.

Трима полицаи са пострадали. В късните часове на 1 декември говорителката на Спешна помощ Катя Сунгарска обяви, че има няколко хоспитализирани протестиращи, чиито травми са причинени от удари с предмети. 8 линейки пък бяха на терен и преглеждаха хората на място. Малко преди 24 ч погромаджиите бяха изтласкани до сградата на Народното събрание от полицията. Снимка: 24 часа Вандалите запалиха няколко кофи по бул. “Дондуков”. Снимка: 24 часа

В София са унищожени павета, тротоари, прозорци на трамваи

На над 120 000 лв. се оценяват щетите, нанесени по инфраструктурата в София след ескалацията на протеста в понеделник вечерта.

Толкова струват над 70-те изпочупени и изгорели контейнера за смет и улични кошчета, както и 180 изкъртени и запалени делинеатора и още 30 повредени антипаркинг елементи, съобщи шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

Установени са 15 кв. м унищожени жълти павета и над 20 кв. м тротоари. Изкъртени са и 5 пътни знака. Има счупени капаци на улични шахти, както и прозорци на трамваи.

През цялата нощ екипи на общината почистваха боклуците, за да може механизирана техника да мине през пътните платна и да се възстанови движението. Още през нощта кметът Васил Терзиев се зарече на сутринта градът да е без следи от погрома на агитките.

Паветата плочки на Ларгото също са изпочупени, но това се видя още докато хората се събираха на протест, като организаторите дори призоваха да се внимава и да не се ходи между стъклените куполи.

Възложени са обследване и техническа експертиза на носещата конструкция на Ларгото. Тя се прави от екип на УАСГ, обясниха от общината за “24 часа”. Настилките около куполите на Ларгото са на принципа на окачения под - стоманени плочи, върху които са залепени павета, наредени на пластмасови крачета. Това е част от отводнителната система на куполите, изпълнена преди десетилетие. Решението не е удачно за публични открити пространства, тъй като крачетата се амортизират, обясниха от общината.