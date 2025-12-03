Радев засили към избори, за "Промяната", ако той заиграе, им е опонент

За президента протестът не е на младежите и не е заради бюджета, вече зове: Заедно ще успеем

“Вярвам, че ще успеем!” Това е последното изречение от обръщението на президента Румен Радев към нацията. Той заговори в първо лице множествено число по темата “предсрочни избори”.

По този начин държавният глава даде косвено потвърждение, че излиза на терена като партиен лидер.

Запитани каква ще бъде тяхната позиция, ако президентът се включи в политиката със свой проект, от ПП-ДБ заявиха, че неговото задължение е като президент.

Ще го третираме като политически опонент. Аз лично не съм се чувал с него от 2022 г., заяви лидерът на “Промяната” Асен Василев на брифинга, който даде с коалиционните си партньори.

За него е възможно да се удължи старият бюджет, а след избори може да бъде съставен нормален бюджет.

Единственият, който назова пряко думата избори, бе съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Очакването на част от анализаторите, сред които е и политологът Димитър Ганев е, че предсрочните избори ще са по-успешни за нова партия на Радев, отколкото ако той стартира проекта си след края на втория президентски мандат идната есен. Анализатори дори му предричат пълно мнозинство след вот март или април. Това обаче не се отнася за “Продължаваме промяната” и “Демократична България”. Очакванията са протестната вълна действително да качи проценти към изборните резултати, но реално Радев е този, който може да спечели мнозинство. Така бившият президент ще е в състояние да състави самостоятелно правителство.

Затова и най-вероятно от “Продължаваме промяната” не говорят директно за предсрочни избори, а първо за оттегляне на бюджета, после за вот на доверие.

Костадин Костадинов и “Възраждане” дори дадоха съвет на ПП-ДБ да не искат вот за цялостна политика и пак заговори за отказ от еврото.

Според Румен Радев протестът не бил бунт срещу бюджета и се подценява, нито бил само на младите, защото на площада били всички поколения.

И за да не се пропилеел шансът, Радев призова за единение, воля и мъдрост и опазване на гражданския мир от провокации.

Политологът от "Тренд" Димитър Ганев: За президента е по-изгодно да атакува парламентарни избори, отколкото да чака да му свърши мандатът

Не предсрочни избори, а начало на конституционна процедура, при която президентът връчва мандат на първата политическа сила, която е ГЕРБ - това означава евентуална оставка на правителството, обясни ситуацията политологът Димитър Ганев. "Мисля, че е трудно да има друго мнозинство в това Народно събрание, но лидерите на ПП-ДБ добре си дават сметка, че въпреки че в момента протестните ветрове духат в техните платна, ако се отиде на избори, на тъчлинията загрява друг играч, който е конкурент в тяхното електорално поле - Румен Радев.

Да атакува на предсрочни парламентарни избори, за държавния глава е много по-изгодна политическа ситуация, отколкото да изчака края на своя мандат, да лансира кандидат на президентските и тогава да прави партия", коментира той. Затова и Радев е единственият, който призова за предсрочни парламентарни избори.