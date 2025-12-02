Бойко Борисов с ултиматум към партньорите: зад ГЕРБ – без популизъм, или избори!

Желязков: чухме младите, но оставка ще удави еврото - като власите, нямаме право

Още утре парламентът приема решение за изтегляне на бюджета

ПП-ДБ внасят вот на недоверие в петък и свикват нов протест по време на гласуването му другата седмица. И се чудят защо Митов още не е подал оставка

Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори.

Това е заявил ултимативно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред коалиционните партньори, след като е извикал на спешна среща във вторник по обед в парламента БСП, ИТН, както и “ДПС - Ново начало”. Сбирката е била в разширен състав, а Бойко Борисов, видимо бесен, е обяснил защо дори и привърженици на ГЕРБ са били на площада - защото партньорите са прекалили с популистките искания за бюджета, а той мълчаливо е стоял отстрани.

Критикувайки сам своето поведение,

Борисов обяснил още, че и хора от неговата партия са приели, че той е съгласен с всички вкарани популистки и лобистки искания. Според лидера на ГЕРБ абсолютно прави са работещите в малкия и средния бизнес да са недоволни и притеснени, че ако бюджетът е бил приет във варианта, където “всеки иска по нещо”, сметката ще плащат те.

След спешното заседание на коалицията ГЕРБ, БСП и ИТН внесоха проекторешение за изтегляне и на трите бюджета от парламента - големия и двата “малки” - социалния и на здравната каса, и още днес парламентът ще гласува това след многохилядните протести в страната. Така

правителството дава знак, че е “чуло исканията на младите”,

обясни Росен Желязков след края на срещата на партньорите. Няма да подава оставка, защото ще е абдикация от влизането на еврото.

Премиерът Росен Желязков и финансовият министър Теменужка Петкова лично са присъствали на коалиционния съвет, след което заедно с депутати от мнозинството обясниха пред медиите защо изтеглят бюджета.

ПП-ДБ, които бяха основните организатори, искат оставка на екипа на Росен Желязков, защото хората на площадите я очакват. В крайна сметка решението на ПП-ДБ е да внесат вот на недоверие още този петък, а по време на гласуването му идната седмица пак да свикат митинг.

Така “хронограмата” на депутатите до коледната им ваканция включва: гласуване на изтеглянето на бюджета - още днес, гласуване на вот на недоверие - в четвъртък или петък идната седмица (според това закога се насрочат дебатите) и гласуване на удължаването на бюджет 2025, с който България да влезе в еврозоната.

Според правилника и записаната в него коледна ваканция на НС последният му работен ден е 19 декември.

Във вторник министерски прие решение за оттеглянето на трите бюджета.

Следва нова бюджетна процедура, която вече стартира с преговорите със синдикатите и работодателите, които също протестираха миналата седмица.

По сметки на премиера Желязков това би отнело към 2 месеца

Но и да е по-малко, времето до края на декември не стига. С удължаване на стария бюджет започнаха и 2025-а, 2023-а и 2022-а година.

Премиерът дойде в парламента за заседанието на коалиционния съвет и лично застана пред медиите заедно с депутати, вицепремиера Атанас Зафиров и финансовия министър Теменужка Петкова, за да обясни накъде сега. Правителството видя какво казаха протестиращите граждани. Една от причините за оттеглянето на бюджета е тази. Аз съм протестирал 1990, 1996-а и

подкрепям хората, които протестират

за повече права, демокрация и справедливост. Считаме, че протестът има не толкова политическа, а повече социална, човешка страна за търсене на повече диалог, толерантност и хармония на взаимоотношенията в обществото. Това видимо е протест на младите хора, които търсят своето място в бъдещето си в България, което ние сме длъжни да чуем, и сме длъжни да направим необходимото да бъде осигурено със средствата, които има държавата, каза премиерът.

Над 50 хил. протестираха в триъгълника на властта в София, предадоха и световни агенции. Според организаторите са излезли близо 100 хил., сред тях се открояваха млади хора. Снимка: Георги Палейков

Той разграничи ясно протестиращите от провокаторите, макар да защити действията на МВР и обяви: Полицията действаше внимателно, премерено, изпълни задачата си.

Лидерите на ПП-ДБ, които бяха на улицата в размирната нощ, питаха защо е наредено на полицаите да не реагират на 200 младежи с качулки, които палиха кофи, замеряха с бутилки и пиратки, трошиха офисите на ДПС-НН и на ГЕРБ. “Оставката на Даниел Митов трябваше да е депозирана още снощи”, заяви съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. И разказа как звънял по телефона на вътрешния министър с апел да се овладеят провокаторите.

Правителството няма да подава оставка, както призоваха протестиращите хора и опозицията. Без бюджет няколко седмици преди влизането на България в еврото нямаме правото да абдикираме.

Ще абдикираме последни. Това не означава, че

сме заинатени Признаваме грешката по отношение на бюджета и го оттегляме. Нямаме право да се удавяме като власите, обясни премиерът.

Щом няма оставка, ще има вот на недоверие, отвърна опозицията и обяви, че още на 5 декември внася шестия вот срещу кабинета “Желязков”.