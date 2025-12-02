От травмите или от стари заболявания е починала жена от Девинско, катастрофирала в Кричим?

След удара тя си беше добре, сама се качи в линейката, твърди шофьорът, който я е карал

Нова комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза ще трябва да изясни дали жена от девинското село Брезе, возила се в кола, катастрофирала в Кричим, е починала от травмите от ПТП-то или от стари заболявания. Инцидентът става сутринта на 5 януари 2023 г. Нейният познат Росен Чепишев от същото село я кара към болница в Пловдив, защото жената не е добре с бъбреците. Когато стигат в Кричим, той трябва да направи десен завой на ул. "Антонивановци", но не навива волана в правилната посока и се блъска с колата си в подпорна бетонна стена. След удара пътничката Надежда Димитрова е откарана в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, но на другия ден умира.

"Аз я качих на колата в Брезе, тя не можеше да върви. Имаше и проблеми със сърцето, много пъти съм я карал до болница. До Кричим спирах 3-4 пъти, тя губеше съзнание и после се свестяваше, но не ме познаваше кой съм. На завоя в Кричим тя изохка и изпъшка, аз се обърнах назад и белята стана. След удара слязох и отворих вратата да сваля, но тя беше добре. Като дойде линейката, Надежда сама се качи в нея, лекарите само й помагаха", описа случилото се Росен Чепишев.

Защитата му настоя, че има данни за белодробна тромбоемболия, които обаче не са анализирани в съдебномедицинската експертиза. Нейното заключение е, че смъртта е настъпила заради уврежданията от ПТП-то. В смъртния акт обаче като причина за леталния изход са посочени стари заболявания. Затова и вещи лица ще работят по случая отново.

Следващото заседание по делото е на 19 февруари догодина.