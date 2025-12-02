Бобоков-младши остава в ареста за 72 часа, парите не били намерени у него

Божидар, 19-годишният син на близкия до президента бизнесмен Атанас Бобоков остава в ареста за 72 часа, е решила прокуратурата. Младежът бе заловен, докато подпалва кофа за боклук и след това я тласка към кордона жандармеристи, съобщи на пресконференция сутринта шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Той каза също, че след арестуваните 71 души има и човек, който е носил 31 хил. лв., разпределени в пачки с бележки с имена на улици и квартали, за които се предполага, че са били предназначени за плащане на провокаторите на снощния протест.

Това породи лавина от коментари в социалните мрежи, че Божидар е наемал провокатори с парите на баща си. Пачките обаче не са били открити у него. Носел ги е Симеон Костов Петров, на 36 години. Не е ясно чий човек е, нито откъде са парите.

От полицията не съобщават никакви подробности за него и от чие име е действал - тече разследване. Вървят слухове, че сред спонсорите на провокаторите са петролен магнат и крупен производител на оръжие.

Разследват се също и твърдения, че инфлуенсъри в тик-ток и инстаграм, които обикновено рекламират козметични продукти и препарати за отслабване, са били подходящо стимулирани, за да изведат последователите си на протеста.

Наред с хилядите младежи, които настояваха за смяна на управляващите, на протестите имаше и доста противници на еврото, което пък подтиква противниците да твърдят, че има руска хибридна операция. Не е ясно дали ДАНС проверява такава следа.