ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар в нефтохранилище в Тамбовска област след укр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21834343 www.24chasa.bg

Лаура Кьовеши пристига у нас, открива офис в старата сграда на ДПС

2228
Mинистърът на правосъдието Георги Георгиев с главния европейски прокурор Лаура Кьовеши Снимка: Министерство на правосъдието

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши днес пристига на посещение у нас. Прокурор номер 1 на Европейския съюз ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев.

Ще бъде открит и новият офис на нашите делегирани европрокурори. Те ще бъдат преместени от сградата на булевард „Генерал Скобелев", където се помещават столичните районни прокурори и съдии, в старата сграда на ДПС - емблематичната в близкото минало партийна централа на булевард „Александър Стамболийски". 

Самостоятелният офис е една от предпоставките за независимост на европейските прокурори, затова ръководителката им винаги е настоявала за това България да отдели такъв. Да отидат в бившата сграда на ДПС, се реши това лято по предложение на министър Георгиев.

През 2022 г. пък правителството беше гласувало да им даде друга, още по-емблематичната сграда - тази на СДС на столичната ул. "Раковски" 134, но това решение на служебния кабинет не се реализира, съобщи NOVA.

Mинистърът на правосъдието Георги Георгиев с главния европейски прокурор Лаура Кьовеши Снимка: Министерство на правосъдието

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома