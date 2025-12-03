ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парламентът гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026

Депутатите ще гласуват днес дали да бъде изтеглен проектът за държавен бюджет за 2026 г., който мина вече на първо четене. 

След масовите протести в понеделник – 1 декември, правителството поиска вчера изтегляне на финансовата рамка.

Във вторник власт, синдикати и работодатели  се срещнаха в министерството на финансите, а там изненадващо се появи и премиерът Росен Желязков.

На разговорите не беше обсъдено удължаване на бюджета за 2025 г.

Договорено е, че пенсионната вноска няма да се вдигне с 2 процентни пункта от догодина, вероятно и максималният осигурителен доход ще нарасне с по-малко от предвиденото.

В четвъртък работодатели и синдикати ще проведат нова среща, за да отидат на нови разговори в Министерството на финансите в петък, съобщи бТВ.

