Парламентът гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Депутатите ще гласуват днес дали да бъде изтеглен проектът за държавен бюджет за 2026 г., който мина вече на първо четене.

След масовите протести в понеделник – 1 декември, правителството поиска вчера изтегляне на финансовата рамка.

Във вторник власт, синдикати и работодатели се срещнаха в министерството на финансите, а там изненадващо се появи и премиерът Росен Желязков.

На разговорите не беше обсъдено удължаване на бюджета за 2025 г.

Договорено е, че пенсионната вноска няма да се вдигне с 2 процентни пункта от догодина, вероятно и максималният осигурителен доход ще нарасне с по-малко от предвиденото.

В четвъртък работодатели и синдикати ще проведат нова среща, за да отидат на нови разговори в Министерството на финансите в петък, съобщи бТВ.