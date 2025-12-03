Политологът Стойчо Стойчев: Надали, ако правителството си тръгне, това ще свърши работа на обикновените хора

Едно правителство може да си тръгне по всяко време, въпросът е на кого ще свърши работа, надали ще свърши работа на обикновените хора. Това каза политологът Стойчо Стойчев по Нова тв. Нестабилността ще бъде използвана от всички спекуланти, защото винаги, когато падне правителство, се увеличава броят на престъпленията, независимо дали са регистрирани от полицията, или не, хората започват да се презапасяват, каза още политологът. Той добави, че тези, които не искат да виждат Пеевски във властта, най-добре е да отидат да гласуват на изборите. "Какъв смисъл има от избори сега, ако няма висока активност", попита още Стойчо Стойчев. По думите му най-добре било в такава ситуация да се гледа какво ще предприеме Росен Желязков. Той трябвало да нормализира ситуацията, което не можел да направи никой изявен лидер, чието его винаги било силно.

Според социолога Кольо Колев масовостта на протестите показвала обществено напрежение. Напълно възможно било да се види взрив.

"Инфлуенсърите показваха ходенете на протест като нещо много важно, оттам нататък всички техни последователи започваха да се подканят да отидат на протест, дори самите организатори нямаха на идея колко ще дойдат", коментира адвокат Петромир Кънчев от "Правосъдие за всеки".

Стойчо Стойчев каза, че бил любопитен да попитат хората на площада припознават ли Радев като алтернатива. Петромир Кънчев пък обясни, че нямало нито един знак, че хората на площада подкрепят Радев, имало много плакати против него. Според Кольо Колев "в момента се говорило за бъдещата съпруга преди още разводът да е дошъл".