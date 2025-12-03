ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Загинали са двама души при катастрофи през изминалото денонощие в страната

Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

Загинали са двама души при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. Ранени са осем души. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са девет.

В София са регистрирани 26 леки катастрофи и една тежка, загинал е един човек, а ранени няма.

От началото на месеца са станали 38 катастрофи с осем загинали и 43 ранени. Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са 6183, загиналите са 422, а ранените - 7695. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 11 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Полицейска кола

