Фейк протести ли ще има тази вечер?

Предупреждение, че фиктивни фейсбук групи пускат призиви за нови протести тази вечер в София и големите градове в страната обикаля социалните мрежи. Хора докладват, че след публикуване на "организацията" тези групи се трият.

"Здравейте приятели от Бургас! Понеже има доста хора, объркани, от вчера има тролски профили, които са се навъдили в Тикток, Тредс и др. социалки, предупреждавам - Споделят фейк новини за протести на 03.12. !!! Такава организация НЯМА. Иска се разрешение и 48 часово уведомление в общината преди протест!

Следващия протест ще бъде по време на Вота на недоверие през следващата седмица. Има координация от организаторите и ще дадат информация, когато се гласува в кой ден ще бъде вота. Следете по ТВ информацията и от организаторите и Event - ите.

Stay tuned ♥️"

Това гласи пост в групата на Бургас - един от градовете, в които тази вечер са "свикани" нови протести.

"Някакви треторазрядни групи постват снимка с градове и час за 18:00 на 3 декември за протест. Изглежда мега фейк и ги рипортвам като false information, понеже не съм видял никой друг да го обявява. Та си имайте едно на ум", пише и друг активен потребител.

СИНЪТ НА ЧИКАГОТО СИ ИЗМИСЛИЛ НЯКАКВО ОБИДИНЕНИЕ ПИШЕ ИЗМИСЛЕНИ НЯКАКВИ ДАТИ ЗА ПРОТЕСТИ ЯВНО СЕ Е ФИЛМИРАЛ КАТО БАЩА СИ ВЕНЦИ ЧИКАГОТО. ХОРА, ДОКЛАДВАЙТЕ ТОЗИ ПРОФИЛ, НИЩО ОБЩО НЯМА СЪС ОБИДИНЕНИЕ 29. Това пък е написала във фейсбук дама на име Жечка Станкова. И призова: споделете този профил - провокатор лъже хората да излизат на протест.

От ПП-ДБ обявиха, че следващият голям протест ще бъде свикан, докато се дебатира и гласува вота на недоверие на правителството, който те ще внесат този петък. Гласуването на вота трябва да се проведе до 7 дни след внасянето на искането.

В крайна сметка в някои от градовете, които в понеделник не се присъединиха към шествията, тази вечер наистина е създадена организация от местни активисти на различни партии, става ясно от съобщения в социалните мрежи. В София - не.