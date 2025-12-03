Осъждан пенсионер влиза в затвора, спипан отново пиян зад волана в Нареченски бани

Преди 2 години карал с 2,39 промила и получил условна, този път наказанието е ефективно

В затова влиза 68-годишен пенсионер, хванат да шофира след употреба на алкохол в Нареченски бани. Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. Това обаче не е първата му присъда и не е успял да договори по-лека.

Нарушителят е спипан на 20 ноември зад волана на "Пежо 306". Тест с дрегер показал 0,69 промила алкохол в издишания от него въздух и мъжът бил задържан.

Предишната му присъда, която е от 2023 г., също е за шофиране пиян. Тогава стойността била доста по-висока - 2,39 промила. Макар тогава също да не е бил с чисто криминално минало, успял да се споразумее за 6 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Той не е бил изтекъл преди поредното провинение.

Сега 68-годишният влиза в затвора за 5 месеца при първоначален общ режим. Книжката му пък ще бъде отнета за година и 5 месеца. Трябва да плати равностойността на автомобила - 800 лв., и 150,76 лв. разноски по делото.

Определението, с което Районният съд в Асеновград е одобрил споразумението, е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.