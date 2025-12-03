Борисов: Протестът свърши златна работа, не хората, а лидери ни искат оставка (Видео)

И личните му приятели били на протеста

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е доволен от протестите - особено от първата мирна част, понеже убедила партньорите му да преразгледат бюджета. А оставка на правителството няма да иска, понеже според него протестиращите не я искат - те били само срещу бюджета.

"Да разделя протеста на две и да поздравя всички, които направиха първата част. Свършиха златна работа. Втората част е съвсем друга тема. Мисля, че всички си дадоха сметка какви хора в последствие биха искали да управляват държавата. Протестът беше обявен срещу бюджета. От първия ден на този бюджет всички от ГЕРБ сме казали, че този бюджет е лош, компромисен, коалиционен и никой от нас не искаше да го защитава. Този протест свърши изключително добра работа за нас, защото колегите, партньорите и синдикатите вчера публично върнаха процеса такъв, какъвто трябваше да бъде преди месец". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Борисов разказа, че вчера е провел над сто разговора със свои приятели и познати, които също са били на протеста. А те му отговаряли: "Е, нали и ти си против бюджета?".

"Не, това го искат политическите лидери", отговори Борисов дали правителството ще подаде оставка.

"Категорично съм против, защото този път полицията се справи много добре. Направиха вандалщини, но те бяха организирани. Ако полицията беше действала по друг начин, днес щяха да ми припомняте за под колоните (б.а. - колоните на сградата на Министерския съвет), как се проляла невинна младежка кръв", отговори Борисов ще поиска ли оставката на вътрешния министър Даниел Митов. От протеста насам ръководството на МВР - нито министър Митов, нито главният секретар, са коментирали случилото се на протеста, на който бяха задържани 71 души. Един от тях е бил с 31 хил. лева на пачки с надписани имена на софийски улици.

Момчетата, които след края на протеста трошиха по "Дондуков", палиха кофи и дърпаха колчета, той нарече "локали". Хората в началото определи като "нормални и демократични".

"Ако сега падне правителството, следващите 3-4 месеца ще има изключителен хаос, защото знаете как работят служебните правителства. Тогава цените по магазините и във всички сектори ще скочат до небесата. Така ще се компрометира еврото от 1 януари, че може следващото правителство да стане първото, което поиска да излезе от еврозоната. Неслучайно през всичките тези години не беше поискан конвергентен доклад", обясни Борисов защо правителството трябва да остане.

Вчера ДПС-НН не се подписаха под проекторешението за оттеглянето на трите бюджета за догодина, нито излязоха с ГЕРБ, БСП и ИТН на брифинга в парламента, на който разказаха какво следва оттук.

"Вчера и те бяха (б.а. - на коалиционен съвет). Върнахме се към това, което беше в началото - правителство на малцинството, подкрепяно без постове и без комисии от "ДПС - Ново начало", каза Борисов за ДПС. А попитан дали това е дистанциране от тях, обясни: "Дистанциране, прибиране - както искате. Върнахме се към това, което е подписано и направен. Г-н Пеевски беше така добър да се съгласи на всички мои предложения и след това министър-председателят слезе пред вас и ги обяви".

"Ще се убедим в залата, когато влезе в бюджета в залата. С колегите от БСП и ИТН вече нямаме никакви разногласия. БСП и ИТН приеха предложенията, които дразнеха или даваха възможност на опозицията да говори глупостите си с касичките и разни други неща", отговори той дали още е убеден в подкрепата на ДПС.

"Ако не се приеме бюджетът по този начин, ако не се работи публично и открито, както ГЕРБ винаги е работил, ние няма да си държим името под този подпис", каза още Борисов.