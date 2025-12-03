ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Автомобилна администрация" стачкува за 50% ръст на заплати, а и не се разбирали с шефовете

ДАИ Снимка Фейсбук / ДАИ София

Искат и увеличение на заплатите

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" , известна през годините като ДАИ, започват ефективна стачка. Тя стартира в 9 ч пред Областния отдел на агенцията в София, но и пред отделите в цялата страна, организиранае  от КТ "Подкрепа". От оповестените вчера искания на работещите става ясно, че нямали диалог с ръководството на агенцията. Те настояват за 50% увеличение на заплатите, да се спрат назначенията на некомпетентни кадри, 600 нови служители и да се върнат на работа незаконно уволнените след 1 януари 2025 г. По време на стачката щели да се изпълняват само минималните задължителни дейности.

За последно агенцията попадна във фокуса на медиите, след като нейни служители поискаха подкуп от шофьори, които карат техника за концерта на Роби Уилямс.  

ДАИ Снимка Фейсбук / ДАИ София

