Задържаха трима за алкохол менте в Павликени

Акцизни стоки без бандерол иззеха служители на полицейското управление в Павликени. Вчера следобед в хода на специализирана полицейска операция в Бяла черква е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 52-годишен от Павликени. В хода на проверката в автомобила са установени 7 бутилки, съдържащи кафеникава течност, с мирис на алкохол, като на всяка от бутилките е имало бандероли с еднакъв сериен номер, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

При последвало претърсване в жилище в Бяла черква, обитавано от двама мъже на 62 и 38 години, и двамата известни на полицията и осъждани, са установени и иззети три бутилки с жълтеникава течност, с бандероли също с еднакви серийни номера. В съседен имот са намерени още 2 бутилки и 12 бандерола с еднакви серийни номера. Тримата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата.