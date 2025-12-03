С 3 декларации опозицията поиска оставка на кабинета - веднага

Всякакво взаимодействие с това управляващо мнозинство е абсолютно изключено, каза Божидар Божанов. "Възраждане" обвиниха ПП-ДБ, че са били принудени да поискат оставката от протестиращите

С три декларации започна днешният работен ден за депутатите. Последователно "Възраждане", АПС и ПП-ДБ поискаха оставка на правителството сега, и предсрочни избори възможно най-скоро.

Първи започна Костадин Костадинов от "Възраждане", който отчете протестите от последните дни като безпрецедентни в най-новата история на България. Според него хората не искат "тържество на корупцията в нашата държава", а "протестите ще продължат до оставката на коалицията". Той нарече бюджета престъпен и обвини управляващите, че се опитват да вкарат България в дългова спирала. И прогнозира, че ПП-ДБ днес ще продължат да гласуват с ГЕРБ и ДПС-НН, включително и по предложението им за референдум за еврото.

Речта му обаче бе последвана от освиркване от ПП-ДБ, а повод - в нея той спомена протестите, дори и как по Ивайло Мирчев от ДБ летели бутилки.

Явор Божанков от ПП- ДБ поиска процедура и призова водещата заседанието председателка на НС да обърне внимание на декларациите и да съобрази дневния ред. И се ядоса, че Костадин Костадинов говори за протеста, а сам не смеел да отиде на него "защото няма да си тръгне". "Там руски знамена няма, Цончо Ганев срещна трудности и видяхме какво е отношението към един от зам.- председателите на НС. Слава богу, е здрав, но не му бе лесно. Партия "Възраждане" е нежелана на тези шествия, Костадинов не може да прави такава декларация", гневен бе той.

Той говори по почти всички точки от дневния ред, каза обаче Назарян.

Манол Пейков от ПП започна да крещи от залата, а Назарян му предложи да напусне залата. Залата е за тишина, "Възраждане" да се успокоят, настоя тя.

Петър Петров от "Възраждане" призова за спазване на реда в залата - не е редно народни представители да пречат на четене на декларации, както и да ги коментират. И помоли Назарян да наказва депутати, които нарушават правилника и такива, които правят непристойни подвиквания в залата. Неуважението към останалите било характерно за определена група, добави той, визирайки ПП-ДБ.

Той дори предложи ДПС - НН да вземат Божанков в групата си, защото неговите предложения за взимане на депутатски имунитети (на "Възраждане - б.р.) минавали, докато тези на ДПС - не.

В отговор Назарян призова хората от неговата група да не влизат в диалог с колеги и да спазват реда, и му напомни, че самата тя често им налага забележки.

След това и Севим Али от АПС излезе за декларация. Според него страната е пред тежка политическа криза, което е доказателство за несправяне на правителството да управлява. "Новото начало" не бива да е легитимирано в политическия живот, още повече да е част от управляващото мнозинство, каза депутатът.

Според него масовите протести са показали нежеланието към това управление. Определи у действията на униформените като неадекватни, а допускането на вандализма е заплаха за европейското лице на БГ.

АПС иска незабавно оставката на правителството, спешно разработване на пътна карта за честни и прозрачни парламентарни избори, НС да изпълни конституционните си задължения и да осигури функционален бюджетен преход. Формацията призовава за широк обществен граждански съвет, който да гарантира изборния процес, включително и изготвяне на промени в Изборния кодекс. Европейските партньори пък трябвало да обърнат внимание какво се случва в България, заяви Севим Али.

Третата декларация бе от Божидар Божанов от ДБ, който също напомни, че по площадите има хиляди хора. Не може да позволявате на Пеевски да изяде бъдещето на още едно поколение. Има само един изход от тази криза - вън пеевски от управлението, оставка на правителството и предсрочни избори, настоя той.

"Това управление няма легитимност. Да отидем на избори не утре, не след консултации, а сега. Ще има протести, докато паднете от власт след като не чувате какво ви казват хората", настоя депутатът. Според него изтеглянето на бюджета е закъснял, панически ход.

Божанов се оплака от опитите протестът да бъде опорочен, стоитци полицаи и липса на полиция там, където трябва да е - пред НС и централата на ДПС, мистериозен пожар в подстанция, която никога не се е палила.

Той подчерта, че България е изпълнила всички условия за еврозоната и тя "не е вързана за креслата на този кабинет".

Всякакво взаимодействие с това управляващо мнозинство е абсолютно изключено, каза той. И настоя за санитарен контрол около Пеевски, отговорен бюджет, реален отпор на всяка форма на овладяване на институциите.

Цончо Ганев от "Възраждане" стана да се оплаква, че по-рано декларацията им е била коментирана от ПП-ДБ. В нея само се искала оставка на правителството за пореден път и описвала "двуличието и безпринципните позиции на ПП-ДБ". "Направихте протест, за да може да искате сваляне на бюджета. Едва вчера вечер и днес набрахте сила да подкрепите протестиращите за оставката, принудени бяхте", каза зам.-шефът на парламента. Принудени, с половин уста в края на декларацията поискахте оставка, поздравявам ви, най-сетне набрахте сила, иронизира той ПП-ДБ.

Назарян пак ги призова да излязат извън зала "да си проведат разговора" след като ПП-ДБ и "Възраждане" отново започнаха да си разменят реплики в залата.

Мария Илиева от "Величие" се оплака, че за изборните нарушения нямало нито един осъден, а срещу тях имало :серия от действия, които имат характеристика на политическо репресиране". И дръпна дълга реч за обвиненията срещу хората на Ивелин Михайлов, включително анонсира и предстоящ протест пред съда.

7 човека са в ареста, скоро и други ще са там, те са част от мафията, включи се и лидерът на МЕЧ Радостин Василев. И започна с критики към депутатите на "Величие" - че Мария Илиева е незаконен депутат, спомена и Красимира Катинчарова, включително и "оня без зъбите от Кърджали".

Получи забележка от Назарян заради всичките си думи "без да има произнасяне от българския съд".

След близо час декларации се стигна и до половинчасова почивка по искане на "Възраждане" - за да бъде поканен човек от президентството при предстоящия дебат по искането за референдум за еврото (по искането на "Възраждане" - бр.)