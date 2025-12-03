Пеевски: Съветвам ги да не сеят омраза срещу моите братя турци и помаци

Оставка могат да ми искат само моите избиратели, а те тепърва ще ми дават по-голямо доверие

Лидерът на ДПС Делян Пеевски видя етническа омраза на протестите срещу бюджета и правителството и призова да не се сее такава.

"Както те имат избиратели, и ние имаме. Омраза ги съветвам да не сеят, и то етническа - показваха по екраните мои братя турци, помаци, роми. Това няма да им го позволя като техен лидер. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. Предупреждавам ги да не делят хората. Ако представляват средната класа и олигарсите, милиардерите Прокопиев, Бобокови и всякаква друга измет, която граби България", каза Пеевски в кулоарите на парламента.

Въпреки че на протестите етнически елемент изобщо не се е появявал, като пример за омраза той посочи призивите на ПП-ДБ депутатите от ДПС да излязат от парламента и да се срещнат с протестиращите след заседанието на бюджетната комисия миналата сряда, на което със скандали бяха приети социалният и здравният бюджет.

Между двете групи избухна скандал в кулоарите на парламента, който те сами предаваха на живо във фейсбук. Виждаха се Ивайло Мирчев и акад. Николай Денков и много депутати от ДПС, които в крайна сметка не излязоха при хората, а останаха в парламента до късно след полунощ, докато приключи протестът, за да си тръгнат. Депутатите Йордан Цонев и Байрам Байрам си изпуснаха нервите и агресираха срещу нещатен сътрудник на ДБ, който стриймваше от коридорите на Партийния дом, като Байрам му каза "Бегай бе, мършляк".

"Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора. Да не го правят. Нека си правят протестите. Уважение към техните избиратели. По същия начин искам да уважават моите избиратели. Власт се взима и дава на избори. Има мандат, управляваща тройка, която подкрепяме. Не на омразата", каза още Пеевски.

"Моята оставка могат да искат само моите избиратели, а те тепърва ще ми дават по-голямо довери", заяви лидерът на ДПС-НН.

Потвърди, че ще подкрепи бюджета. "Хората, които до вчера ми стояха в кабинета, пиеха си кафетата и ми подгъзурваха, седяха ми в скутчето и ми се молеха", каза той.

Миналата седмица депутати от опозицията пуснаха снимки на лидера на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, който влиза в кабинета на Пеевски в парламента. Няколко часа по-късно БСП обяви, че ще преосмисли участието си в управлението, ако бюджетът се пренапише и отпаднат социалните придобивки в него. Днес Пеевски обясни, че двамата си говорили именно за социални придобивки.