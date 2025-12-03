Василев и Мирчев ходиха да се саморазправят с Пеевски, той им отговаря: Не на омразата

Хората казаха да се махаш, чуваш ли, започна да му крещи Мирчев, двата се сдърпаха леко

Високо напрежение, нерви и опит за саморазправа последва изказването на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски.

Депутати от ПП-ДБ отидоха да искат обяснение за казаното, че съпредседателят на ДБ "му се е навеждал" - Ивайло Мирчев, Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати от ПП-ДБ отидоха до стаята на парламентарната му група. Мирчев почука на вратата с настояване "Излизай". А цялата ситуация бе излъчвана на живо от депутати и пиари на коалицията.

"Да излезе Пеевски, искам да обясни на кого съм се навеждал", разпореди се Мирчев на кмета на Белица Радослав Ревански (зам.-председател на ДПС - НН - б.р.) , който отвори вратата. Кметът обаче обясни, че Пеевски го няма. А Асен Василе обяви, че лъжат - "тука му е НСО-то". Мирчев продължи да настоява Пеевски да се появи.

Малко след това лидерът на ДПС - НН дойде след изказването си пред медиите в кулоарите и се опита да влезе в стаята си. Мирчев пък се опита да го спре. Хвана ръката му, а лидерът на ДПС я дръпна рязко, което предизвика остра реакция от депутата от ПП-ДБ. Същевременно Мирчев беше удържан от охранител от НСО и от депутата Йордан Цонев.

"Защо лъжеш, че съм се навеждал! Хората казаха да изчезваш от политическия живот на страната! Хората казаха да изчезваш и няма да лъжеш, че съм се навеждал! Пред такива боклуци като теб не се навеждам!", викаше му съпредседателят на "Да, България".

Не на омразата, викаше в отговор вече от стаята си Пеевски. "Защо го пазиш! Ти служиш на България, ти разбираш ли го това. Ти си Национална служба за охрана, защо пазиш този боклук", гневен бе Мирчев на служител от НСО, което не го допусна да продължи с напора си към кабинета на Пеевски.