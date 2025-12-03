Родопската теснолинейка празнува 80-годишнина

Осемдесетгодишнината на Родопската теснолинейка ще бъде отбелязана на 9 декември, вторник. Това е датата, когато първият влак по линията е пристигнал на гара Добринище през 1945 година, съобщава БТА.

Празнични приветствия по всички гари от маршрута си ще „приема" редовният бърз влак „Родопи", който потегля в 8:55 часа от гара Септември.

Всички жители на селищата по линията са добре дошли, за да поздравят юбилейния влак, отправят покана организаторите. Те уточняват, че влакът ще премине по своите 125 километра, като в 10:15 ч. ще е на гара Велинград, в 11:20 ч. ще мине през Аврамово, в 11:55 ч. през Якоруда, в 12:27 ч. през гара Белица, в 12:54 ч. през гара Разлог и в 13:03 ч. през гара Банско. На гара Добринище от 13:30 часа - след пристигането на влака, ще бъде отслужен молебен за здраве, а официалните гости на събитието ще поднесат приветствия и пожелания към служителите на железницата и към гостите на събитието.

Във връзка с юбилея, на 13 декември, събота, от 18:00 часа в големия салон на читалището в Добринище ще се проведе празничен концерт под мотото „125 км обич - от Тракия до Безбог" с участието на творчески колективи от Пазарджик, Велинград, Якоруда, Белица, Разлог, Банско и Добринище - свързвани от Родопската теснолинейка вече 80 години.

Организаторите посочват, че мероприятията са гражданска инициатива, която се осъществява със съдействието на общините и кметствата по пътя на теснолинейката.