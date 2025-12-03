ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Елица Атанасиевич на 1/8-финал в Европа

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21835459 www.24chasa.bg

Непознат нападна адвокатка, спасиха я двама полицаи

Тони Маскръчка

4296
РУ-Дупница. СНИМКА: Тони Маскръчка

Непознат мъж нападна адвокатка в Дупница, а двама полицаи я спасиха. Адвокат Стефия Дойчинова благодари с писмо до министър на вътрешните работи и началника на РУ Дупница на полицаите Димитър Петков и Марио Александров.

Адвокатката от София е била в Дупница по повод спешно здравословно състояние на майка й. В писмото си тя съобщава за критична ситуация от 13.11.2025 г. – около 14.00 ч., в центъра на Дупница непознат мъж е осъществил нападение спрямо нея. "Бързите и професионални действия на двамата полицаи запазиха живота ми и телесната ми неприкосновеност", се казва в писмото. Адвокат Дойчинова благодари и за човешкото отношение към нея и оказаната й подкрепа. 

РУ-Дупница. СНИМКА: Тони Маскръчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание