Непознат нападна адвокатка, спасиха я двама полицаи

Непознат мъж нападна адвокатка в Дупница, а двама полицаи я спасиха. Адвокат Стефия Дойчинова благодари с писмо до министър на вътрешните работи и началника на РУ Дупница на полицаите Димитър Петков и Марио Александров.

Адвокатката от София е била в Дупница по повод спешно здравословно състояние на майка й. В писмото си тя съобщава за критична ситуация от 13.11.2025 г. – около 14.00 ч., в центъра на Дупница непознат мъж е осъществил нападение спрямо нея. "Бързите и професионални действия на двамата полицаи запазиха живота ми и телесната ми неприкосновеност", се казва в писмото. Адвокат Дойчинова благодари и за човешкото отношение към нея и оказаната й подкрепа.