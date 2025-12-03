Мъж е с опасност за живота, след като е прегазен от автомобил край Червен бряг

Мъж с неустановена до момента самоличност е с опасност за живота, след като е прегазен от автомобил край Червен бряг, предава БТА.

Пътният инцидент е станал снощи. Сигнал е постъпил в полицията от Филиала на спешна медицинска помощ в Червен бряг около 19:15 часа. Незабавно на местопроизшествието са изпратени служители на реда. Извършен е оглед. Установено е, че 67-годишен шофьор на лек автомобил при движение по път III-306, на 800 метра преди табелата за град Червен бряг, не е видял лежащия неподвижно и напречно на платното човек и го е прегазил, съобщават от полицията.

Шофьорът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. Пострадалият е транспортиран в болница в Плевен в тежко състояние, с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. До момента не е установена самоличността му. По случая е сезирана Районната прокуратура в Плевен и е образувано досъдебно производство.

Двама души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. Ранени са осем души. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са девет.