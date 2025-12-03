ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Елица Атанасиевич на 1/8-финал в Европа

Шофьор бяга от полицейска проверка, заби се в кола и навес

Бързо производство е започнато срещу 34-годишен жител на Радомир за неподчинение и противозаконно пречене на полицейски служители.

Около 01:30 ч. вчера на кръстовището на улиците „Иван Вазов" и „Отец Паисий" е подаден сигнал за спиране на лек автомобил „Ауди". Водачът не се подчинил на полицейското разпореждане и продължил движението си към с. Борнарево. След кратко преследване автомобилът се ударил последователно в паркиран автомобил и в греда на дървен навес в центъра на селото.

Шофьорът е установен и задържан. Той отказал да бъде изпробван с технически средства за алкохол и наркотични вещества, но е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за до 24 часа, а действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

