Трета почивка в парламента, ще гледат референдума без хора на президента в зала

Не е ясно защо от "Дондуков" 2 не отговарят на поканата да пратят свой представител

Два часа след началото на пленарното заседание депутатите все още не са започнали работа по същество. Причината е, че в зала все още няма представители на президентството, а първата точка за днес е референдума, който държавният глава Румен Радев поиска да се инициира за въвеждането на еврото в България.

Малко след 10 ч. Петър Петров от "Възраждане" получи 30 мин. почивка, след като настоя да се разпуснат докато в зала дойдат хора от "Дондуков" 2 - като вносители на предложението. След края на почивката председателката на НС даде нови 15 мин. и каза, че все още няма отговор от президентството.

Минути след 11 ч. отговор все още нямаше.

"От месец май мотивите са публични, всички са запознати с тях, единствено вносителят може да ги представи и никой друг", заяви Назарян и понечи да премине към разглеждането на предложението.

"Величие" обаче поискаха 30 мин. почивка, заради важността на темата. Получиха 15 минути. След почивката депутатите директно преминаха към дебат по темата за референдума.