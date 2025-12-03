Катастрофа между два автомобила в Лом, 66-годишен мъж е в болница

Катастрофа между два автомобила станала в Лом, съобщават от полицейската дирекция в Монтана.

Мъж на 52 г. от гр. Лом, управлявал лек автомобил „Фолксваген Шаран", като излизайки от крайпътен имот отнел предимството на движещия се по пътя лек автомобил „Ауди А 4", собственост и управляван от мъж на 49 г. от гр. Лом и реализирал пътно произшествие. Инцидентът станал на 2-ри декември 2025 г., около 8 часа. Причинени са материални щети по двата автомобила и телесни наранявания, изразяващи се във фрактура на ребра на мъж на 66 г. от гр. Лом - пътник в лекия автомобил „Фолксваген". Същият е настанен за лечение в МБАЛ Лом без опасност за живота. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед и по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б" от НК.

Работата по случая продължава РУ-Лом.