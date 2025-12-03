„Автомобилна администрация“ в Ямбол стачкува за по-големи заплати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" в Ямбол започнаха ефективни стачни действия. Протестът е организиран от КТ „Подкрепа" и обхваща всички звена на агенцията в страната.

Исканията са за увеличение на заплатите.

Стачкуващите ще продължат да изпълняват работните си задължения, но с намален обем работа, предава БТА.

В ямболската структура на „Автомобилна администрация" работят осем служители, които покриват цялата област.

„Исканията ни са за не по-малко от 50 процента увеличение. Средните брутни заплати при нас са меко казано смешни – варират от 1300 до 1800 лева", коментира за БТА Цветан Петров, секретар на синдикалната структура в областната автомобилната контролна служба.

По думите му сред основните искания е също изравняване на заплатите на служителите в отделните региони, тъй като за една и съща длъжност съществуват огромни разлики.

„Нашите искания сме ги депозирали до ръководството. Досега нямаме никакъв отговор, нито пък желание от тяхна страна да се изпълнят исканията на работещите. Стачката е организирана от синдикатите, но е на всички служители в Агенцията", отбеляза Петров.

Относно намеренията на управляващите за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" той коментира, че не бива да се слагат всички служители под общ знаменател.

„Има обявявани случаи на корупция и в други ведомства – и в „Митници", и в МВР. И никой не е говорил за закриването им. Меко казано е несериозно да кажеш, че ще закриеш една структура, изграждана толкова години", каза още автомобилният инспектор.