Задържан е шофьор без книжка, карал в Балчик с 2,73 промила

Задържан е неправоспособен шофьор, който кара посред бял ден в Балчик с 2,73 промила алкохол, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 2 декември, около 15:55 часа в град Балчик е спрян за проверка лек автомобил „Опел", управляван от неправоспособен 51-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,73 промила.

Същия ден, около 22:00 часа отново в град Балчик при проверка на лек автомобил „БМВ", управляван от 49-годишен мъж, дрегерът наличието на 2,01 промила. Водачите са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.