Депутатите на „Възраждане" с правописна грешка при...

Заловиха 18-годишен, счупил камера в подлеза на жп гарата в Монтана

Камелия Александрова

Полиция Кадър: МВР

Полицията разкри самоличността на вандала, разбил видеокамера в подлеза на жп  гарата в Монтана.

На 16-ти ноември 2025 г., около 20 часа в гр. Монтана, в подлеза на жп  гарата, неизвестно лице извършило непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и повредило камера за видеонаблюдение. По случая е образувана преписка за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършител на престъплението е 18- годишен младеж от град Монтана.

Това не е единствената вандалска проява в града.

Преди година общината започна за шести път ремонт на чешмата в централната градска градина, построена по времето на кмета Гоцо Митов. При последната атака срещу съоръжението е изкъртено едното корито, а преди това са извадени чучурите и струйниците, разбити са орнаменти. По тези вандалски актове са водени полицейски разследвания.

Полиция Кадър: МВР

