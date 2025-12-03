ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Елица Атанасиевич на 1/8-финал в Европа

"Възраждане" иска от президента да свика КСНС заради бюджета и еврозоната

Весела Бачева

Депутати от "Възраждане" Снимка: Николай Литов

"Възраждане" ще поискат от президента Румен Радев да свика Консултативен съвет за национална сигурност заради ситуацията с държавния бюджет и влизането в еврозоната.

"Намираме се в безпрецедентна ситуация. Първо, за първи път се оттегля бюджет. Второ, този бюджет е първият в шиткойни или евро", посочи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Той не е водил предварителни разговори с държавния глава.

В момента парламентът обсъжда предложението за референдум за въвеждане на еврото на Радев. От сутринта председателят Рая Назарян кани президентската институция да изпрати свой представител, за да представи мотивите към предложението, както се прави и по принцип, но от там не идва никой. Иначе в днешния дневен ред тази точка е вкарана по предложение на "Възраждане". Депутатите ползваха три почивки, за да чакат някой да дойде от "Дондуков" 2, но така и никой не се появи.

