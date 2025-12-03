Фондация WINBET и община Бургас наградиха с парични награди победителите в съвместната програма „Бургаски шампиони“. Инициативата има за цел да насърчи и поощри най-успешните спортисти от града в олимпийските спортове за отиващата си 2025 г. Общият награден фонд на програмата беше 30 000 лв.

Александра Лукоянова от яхтклуб "Черноморец“ спечели голямата награда на стойност 7 000 лв. През тази година Александра завоюва първо място на Балканското първенство, първо място в Държавното първенство за олимпийски класове в клас ILCA-6, три призови места в състезанията за Европейската купа в България, Германия и Турция и още много отличия.

Диана Маркова от клуб по ветроходство „Порт Бургас“ също бе сред отличените спортисти на морския град и получи награда от 4 000 лв. Тя спечели първо място в олимпийския клас ILCA-6 на Европейската купа в Приморско през май, а през септември се класира на второ място в същия клас на Държавното първенство.

Отборът на хандбален клуб „Фрегата“, който спечели Купа България при мъжете получи наградата за отбор, която е на стойност 5 000 лв.

Награди от по 2 800 лв. получиха също състезателят по бокс от клуб „Победа Черноморец“ Николай Дишков, борецът Ердал Галип от клуб „Черноморец“, както и Гергана Стоянова, Димитър Ников и Димитър Кънев - състезатели по кайтсърф на яхтклуб „Черноморец“.

Победителите в програмата „Бургаски шампиони“ бяха определени от специална комисия в състав, Тодор Иванов – спортен журналист и управител на "Фрий Медиа Груп“, и Манол Тодоров, заместник-кмет на Бургас по Спорт и туризъм/ Комисията разгледа подадени номинации от спортните клубове и дружества в общината и класира състезателите, съгласно правилата на програмата.

Визията, която е в основата на Програмата :Бургаски шампиони“ бе да възнаградим най-добрите и най-успешни спортисти на града и да вдъхновим още младежи да потърсят спорта като начин на живот и като възможност да реализират своя потенциал. Паричните награди, които раздадохме днес са нещо повече от признание за труда на спортистите и техните треньори — те са инвестиция в тяхното бъдеще. Надяваме се, със своите успехи те да бъдат вдъхновителите на нови поколения шампиони в града“, коментира изпълнителният директор на Фондация WINBET, Десислава Колева-Иванова.