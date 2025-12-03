Бургас с кауза - да събере рекордните 10 000 кръводарители до края на годината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тони Димитрова, Коцето Калки, Асен Блатечки и Мон Дьо са само част от известните, които подкрепят кампанията

Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас отправя призив към всички, които са в Бургас този месец, да се включат в голяма дарителска кампания, чиято цел е да бъде постигнат рекорден брой от 10 000 кръводарители до края на годината.

През 2024 г. болницата постави исторически рекорд за цялото организирано кръводаряване в региона – 10 833 желаещи и 9176 дарители, припомнят от здравното заведение. Тази година бройката ще бъде надмината, но желанието на работещите в отделението е да приключат годината с 10 000 дарители.

„Бургазлии винаги са доказвали своята съпричастност и готовност да помагат. Нека да обединим усилия и да направим добро дело преди празниците. Всеки дарител може да спаси три човешки живота", обяснява екипът на сектора по кръводаряване.

Известни личности също подкрепят каузата със своите „Гласове за живот" - певците Тони Димитрова, Красимир Аврамов и Коцето Калки, актьорите Асен Блатечки и Георги Низамов, както и телевизионният водещ Мариян Станков – Мон Дьо.

„Когато дариш кръв, даряваш една голяма надежда", сподели Тони Димитрова. Актьорът Асен Блатечки добави: „Нека бъдем добри и да си помагаме!". Коцето Калки е редовен дарител и посещава отделението всеки път, когато е в Бургас.

Призивът е ясен: повече хора да отделят време и да дарят кръв, защото нуждата е постоянна, а всяко даряване може да спаси до три човешки живота. Кампанията е отворена за всички здрави хора на възраст от 18 до 65 години.

Кръводаряването е безопасно и полезно, а дарителите получават два дни платен отпуск, който могат да използват за сливане на празничните дни и по-дълга ваканция.

Екипът заявява готовност и за изнесени акции, които да се проведат до края на годината.