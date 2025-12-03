Йордан Тодоров от "Възраждане" запази имунитета си

След поредица неуспешни опити за разглеждане отпадането на имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане" в дневния ред на депутатите все пак се появи такава точка. Той обаче остава със защита от възбуждане на наказателно производство, защото само 56 депутати гласуваха "за" отпадането й (25 от ПП-ДБ, 25 от ДПС - НН, 5 от БСП - ОЛ и един независим). Против бяха 79 депутати (50 от ГЕРБ, 14 от ИТН, 4 от БСП, 6 от АПС, 5 от МЕЧ), а 40 се въздържаха.

Точката влезе в пленарната зала по искане на Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало" и е след писмо от и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов - заради погрома над представителството на ЕК в София. През февруари няколко от народните представители на "Възраждане" участваха във вандалската проява, но до момента мнозинството не е отнело имунитетите им.

Днес Тодоров получи право да се изкаже в залата, но той не се възползва от това. Точно преди дебатът да бъде закрит обаче Цвета Рангелова реши да защити съпартиеца си. "С родилни мъки допуснахте една от точките ви да влезе в дневния ред, очевидно това е дневният ви ред - имунитет на депутати, участвали в политически протест", заяви тя. Рангелова заяви, че ще изложи "политически и юридически мотиви" срещу отнемането на имунитета. Според нея исканията били нередовни.

Няма от какво да се срамуваме, няма да си дадем имунитети, за да упражнявате поредната политическа репресия, заяви депутатката.

От МЕЧ пък се ядосаха, че "скриха предложението за забрана на хазарта". Законопроектът им бе заложен като т. 4 за днес, но депутатите така и не си удължиха достатъчно времето, за да го разгледат. Днес НС ще работи до проекта за изтегляне на бюджета.