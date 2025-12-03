Бойко Борисов към симпатизантите: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ (Видео)

Повече никой няма да се катери по ГЕРБ. Който иска да управляваме, ще управлява, по начина, по който хората и ние искаме. Ако не - предсрочни избори. Това заяви в свое видеообръщение, публикувано в официалния му инстаграм профил, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Ето какво заяви още той:

Здравейте, симпатизанти и членове на ГЕРБ и всички, разбира се, които искат България да се развива. Много са ми важни коалиционните партньори. Ние сме научени в няколко подред редовни правителства да работим в коалиция и имаме тази култура. Но това, което реших вчера е: на първо място стоят интересите на ГЕРБ.

Вкарахме България в еврозоната, вкарахме я в Шенген. Сега, ние и всички останали трябва да се съобразим с това, което мислят хората, това което мислят на площада и да правим само това, което се одобрява. Повече никой няма да се катери по ГЕРБ. Който иска да управляваме, ще управлява, по начина, по който хората и ние искаме. Ако не - предсрочни избори. Осем пъти го минахме това, ще го минем още 16, ако трябва. Но това не е добре за държавата.

За това, се надявам да се оценява, да има толерантност от всички, за да можем да вървим напред.

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори", е заявил ултимативно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред коалиционните партньори, след като е извикал на спешна среща във вторник по обед в парламента БСП, ИТН, както и "ДПС - Ново начало".

Сбирката е била в разширен състав, а Бойко Борисов, видимо бесен, е обяснил защо дори и привърженици на ГЕРБ са били на площада - защото партньорите са прекалили с популистките искания за бюджета, а той мълчаливо е стоял отстрани.