3 г. и 3 м. затвор за пловдивчанин, счупил 5 ребра и ръката на майка си, бил я и преди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първия път му се разминало с глоба, а втория - с условна присъда

59-годишният пловдивчанин Любомир Тодоров получи 3 години и 3 месеца затвор при първоначален общ режим за пореден жесток побой над 81-годишната му майка Петрана Тодорова. Това е третата му присъда за домашно насилие над жената.

Първия път Тодоров се разминал само с глоба, след като нанесъл няколко удара на майка си и й причинил лека телесна повреда.

Вторият случай е с дата 29 април т.г., когато той отново я пребил. Удрял я в областта на главата и й причинил кръвонасядания. За това престъпление мъжът бил изправен пред Районния съд в Пловдив, който му определил 3 месеца условна присъда с 3-годишен изпитателен срок.

Само пет месеца по-късно - на 19 октомври, в изпитателния срок на тази условна присъда, Тодоров отново нападнал майка си в дома им. Този път й причинил средна телесна повреда - счупил й пет ребра и лявата ръка.

Той призна вината си и за този побой присъдата е 3 години затвор. Отделно ще трябва да изтърпи и 3-те месеца от предишното наказание, което от условно става ефективно.

Той е осъждан и за шофиране след употреба на алкохол.