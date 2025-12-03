ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж си поръча наркотици по интернет в Русенско

СНИМКА: Архив/МВР

Полицейските служители от районното управление в Бяла, Русенско, са заловили 34-годишен мъж от града, за когото имали информация, че поръчва наркотични вещества онлайн.

Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА.

Мъжът бил заловен вчера, след като получил пратка от офис на куриерска фирма. Той доброволно предал пакета, в който имало течност, за която обяснил, че е поръчана и закупена по интернет.

Подобен случай имали вчера и полицаите от районното управление в град Сливо поле. При проверка на 24-годишен мъж в село Ряхово било установено, че той носи в себе си пълнител за електронна цигара с кафеникаво-жълтеникава течност, за която се предполага, че е със съдържание, попадащо в списъка на забранените от закона вещества - хексахидроканабинол.

СНИМКА: Архив/МВР

