5 години строг затвор и глоба за наркодилър, пипнат с над 114 г коноп в Севлиево

Мъжът ще трябва да лежи зад решетките общо 7 г. и 8 месеца, продавал в изпитателен срок на друга присъда

Габровски окръжен съд осъди мъж от Севлиево на лишаване от свобода и глоба, за разпространение и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от съда.

Б.А. е признат за виновен, че през периода 7 - 29 септември 2023 г. в Севлиево и в местността "Чешме дере" в землището на с. Кормянско продал дрога на трима клиенти и държал с цел разпространение коноп с общо нетно тегло 114,63 грама, на обща стойност 2 292,60 лева.

Подсъдимият бе осъден на 5 години лишаване от свобода, при първоначален строг режим, и глоба в полза на държавата в размер на 6 000 лева.

Тъй като престъплението е извършено в изпитателния срок на предходна условна присъда, съдът приведе в изпълнение наказание от още 2 години и 8 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно отделно от това по настоящата присъда, при първоначален строг режим.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – В.Търново.