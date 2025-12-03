155 деца от община Ловеч ще получават топъл обяд по проект на БЧК

Секретариатът на ОС на БЧК в Ловеч спечели за 15 година проект "Осигуряване на топъл обяд за деца" по програма "Партьорска мрежа за благотворителност". Проектът е с продължителност от 1-ви декември 2025 до края на март 2026 г. и ще се организира трапезария. В нея топъл обяд ще получават 103 деца от ОУ " Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч и 53 деца от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в село Александрово.

Подборът на целевата група е от социално-слаби семейства, сираци и полусираци, на възраст от 7 до 14 години се извърши по критерии, заложени в Правилник на БЧК за предоставяне на храна в обществени трапезарии на деца сираци и полусираци, деца с увреждания, деца от социално-слаби семейства с доход на член от семейството до 80 % от минималната работна заплата, редовно посещаващи учебни занятия. Училищното ръководство извърши социално анкетиране на учениците и на база събраните данни БЧК-Ловеч утвърди окончателния списък на бенефициентите.

Инициативата в подкрепа на децата на България се провежда за 22-ра поредна година. Нейната основна цел е да се подпомогнат ученици в неравностойно положение и техните родители. БЧК се грижи за осигуряването на здравословно и пълноценно хранене на деца от уязвими групи, привличането и задържането на учениците в училище. За много от тях безплатният обяд е основната мотивация да посещават учебните занятия.