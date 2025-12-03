Д-р Делян Георгиев: Криза с боклука в район "Изгрев" няма да има, осигурихме 5 камиона

Криза с боклука в район „Изгрев" няма да има. Няма да позволя кварталите ни да затънат в отпадъци - и то по празниците. Дейността по сметосъбиране и сметоизвозване се поема изцяло от районната администрация, което гарантира, че в „Изток", „Изгрев" и „Дианабад" процесът ще се извършва регулярно, безпроблемно и с нормално темпо. Осигурено е и необходимото финансиране от Столичната община. Това заяви кметът на столичния район „Изгрев" д-р Делян Георгиев.

Специализираната техника, която тръгна от днес по улиците на трите квартала, е повече от тази, която е чистила досега - на терен вече са 5 големи камиона, вместо 3.

Район "Изгрев" е единственият в София, който е осигурил необходимата техника не само за сметосъбирането, но и за снегопочистването. Така „Изгрев" ще удържи ситуацията, докато Столичната община, която пряко отговаря за чистотата в града, излезе от кризата и възстанови ритмичността на комуналните услуги.

„Районната администрация на „Изгрев" направи всичко необходимо в тази трудна за София ситуация, в която специализираната техника за почистване внезапно „изчезна" в цялата страна. Въпреки това, благодарение на мои лични контакти и на много усилия, успяхме да осигурим дори повече от необходимата ни специализирана техника – нещо, което граничеше с невъзможното. В „Изток", „Изгрев" и „Дианабад" ще преминем през трудностите спокойно - без напрежение, без раздаване на чували и ръкавици, без доброволчески акции и без затрупани с отпадък квартали. С осигурения от нас ред и капацитет ще помогнем на София, като позволим освободеният ресурс да бъде пренасочен към по-тежко засегнатите райони. Това е нашият скромен „подарък" за софиянци", добави д-р Делян Георгиев. Той уточни, че има и професионални екипи, които да обслужват специализираната техника и вече работят по график за почистването на района.