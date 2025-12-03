„Една стъпка. Една капка“ - мотото на коледна кампания за кръводаряване в Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във Велико Търново стартира коледна кампания за кръводаряване под мотото „Една стъпка. Една капка", съобщиха от областната болница.

Начало на кампанията ще бъде поставено по време на общоградския спортен маратон на 6 декември, чрез който от общината предизвикват жителите на Велико Търново, бягайки да подкрепят изграждането на нова детска площадка.

Акцията по кръводаряване тази година е насочена именно към всички спортуващи хора – бегачи, колоездачи, фитнес любители, спортни клубове и активни граждани, които желаят да подкрепят тази важна кауза в полза на пациентите в региона.

Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите количества кръв за спешни случаи в периода около коледните празници – време, когато запасите традиционно намаляват, а нуждата от донорска кръв се увеличава.

Кръводаряването може да бъде извършено всеки работен ден от 8:00 до 13:00 часа в Отделението по трансфузионна хематология на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов".

Организаторите отправят специален призив към спортната общност във Велико Търново да се включи в инициативата. Спортът възпитава дисциплина, устойчивост и солидарност – качества, които могат да се превърнат в реална помощ за хора, нуждаещи се от животоспасяваща кръв.

„Една стъпка. Една капка" цели да обедини активните граждани в подкрепа на добрата кауза и да покаже, че дори малкото усилие може да доведе до голяма промяна.