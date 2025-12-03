Терзиев: Отчуждаваме имоти в "Овча купел", за да изградим достъп до бъдещата детска болница

Направихме още една важна стъпка към изграждането на Националната детска болница – проект, който хиляди семейства чакат от години. Столичният общински съвет одобри доклада, който внесох, за да започнем през 2026 г. отчуждаването на частни имоти в „Овча купел". Те са ключови за довеждащата улица и инженерната инфраструктура към бъдещата болница в кв. „Горна баня" – връзка, която ще осигури удобен достъп за деца, родители, лекари и спешни екипи. Това съобщи във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Той обяснява, че подготвя и доклад за прехвърляне на общински имоти в район „Люлин" към АПИ. Имотите попадат в трасето на околовръстния път.

"„Люлин" остана единственият район, в който тази необходима работа не беше извършена от районния кмет, затова ще я довършим на ниво Столична община, за да не забавяме важните процедури. Връзката ще осигури достъп на деца, родители, лекари и спешни екипи до болницата", уточнява Терзиев.

Кметът обаче е притеснен от съкращаването на държавното финансиране за участъка от околовръстния път, без който няма как да бъде осигурен адекватен достъп до болницата.

"Надявам се държавата да гарантира необходимия ресурс. През октомври подписахме тристранно споразумение между Столична община, „Здравна инвестиционна компания за детска болница" и АПИ – ангажимент за общ план, ясен график и координация по проект, който не може да бъде отлаган повече. Ще продължим да настояваме всички партньори да изпълнят поетите ангажименти. Децата на България заслужават модерна, достъпна и истинска Национална детска болница – и ние ще направим необходимото тя да стане реалност", категоричен е кметът на София.