Министерството на културата одобри проектното предложение на Община Нови пазар с наименование „Нова година – ново вдъхновение“ за финансиране. Неговото реализиране е по процедура BG-RRP-11.022 „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“

Реализирането на проекта ще превърне нашият град в сцена на незабравими културни събития през зимата и пролетта на 2025–2026 г.

На 9 декември тържествено ще запалим светлините на Коледната елхата – „Нови пазар грейна под светлините на Коледните лампички“ – с детски усмивки и празничен дух.

В последния ден на годината ни очаква незабравима новогодишна нощ с Петър Петров и Сестри Филатови – музика, фолклор и много танци до сутринта.

През следващата година ще имаме удоволствието да се насладим на: