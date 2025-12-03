ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национален фонд „Култура“ одобри проектното предложение на Община Нови пазар BG-RRP-11.022 advertorial icon

820

Министерството на културата одобри проектното предложение на Община Нови пазар с наименование „Нова година – ново вдъхновение“ за финансиране. Неговото реализиране е по процедура BG-RRP-11.022 „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“

Реализирането на проекта ще превърне нашият град в сцена на незабравими културни събития през зимата и пролетта на 2025–2026 г.

На 9 декември тържествено ще запалим светлините на Коледната елхата – „Нови пазар грейна под светлините на Коледните лампички“ – с детски усмивки и празничен дух.
В последния ден на годината ни очаква незабравима новогодишна нощ с Петър Петров и Сестри Филатови – музика, фолклор и много танци до сутринта.

През следващата година ще имаме удоволствието да се насладим на:

  •  Концерт на Любо Киров и вокално трио TRINITI – музика, която стопля сърцата;
  •  Спектакъл „Непознатите Българи“ на Национален фолклорен ансамбъл „БЪЛГАРЕ“ – магия от танци, традиции и история.
