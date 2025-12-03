"Автомобилна администрация" в Габрово стачкува за увеличение на заплатите с 50 на сто

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" (ИААА) започва ефективни стачни действия. Това съобщи за БТА Даниела Йорданова, председател на Синдикален регионален съюз на КТ "Подкрепа" - Габрово.

„Исканията на служителите в ИААА са окончателно изравняване на трудовите възнаграждения на полагащите еднакъв и/или равностоен труд, увеличаване на основните заплати с 50 на сто, преустановяване освобождаването на работещи чрез обявяване на длъжностите им за заемане от държавен служител, въвеждане на главен и старши инспектор по трудово правоотношение, назначаване на допълнителни служители за контрол, изпити, административно обслужване и юристи, сключване с Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа" на Колективен трудов договор и на Споразумение за държавния служител", каза Даниела Йорданова.

От КТ „Подкрепа" посочиха за БТА, че в Габрово първият служител на ИААА, който се е подписал под подписката на работещите в агенцията с искането за по-високи заплати, е уволнен, като са му оставали две години до пенсиониране.

"Представителите на синдикатите намираме връзка между подписката и последващите съкращения на служители. В Габрово бяхме уведомени, че първият, който се е подписал в националната подписка за увеличение на заплатите, е бил съкратен. Да, нямаме секция, но след подобни ситуации служителите няма как да упражнят и да искат правото си на сдружаване", каза още Йорданова.

Исканията са подкрепени с подписка от над 70 процента от работещите в агенцията, допълват от КТ „Подкрепа" в Габрово.