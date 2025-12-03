"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Девет читалища от община Нови пазар ще изградят дигитални клубове по процедура „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“. Разработените проекти са одобрени без изключение от Национален фонд "Култура", съобщиха от общинската администрация.

С отпуснатите средства в размер на 248 хиляди лева ще бъде извършени ремонти и обновяване на помещенията, ще бъде осигурен достъп до нова техника, обучения, дигитални услуги и подкрепа за всички жители — деца, младежи, възрастни и хора в неравностойно положение.

Дигитални клубове ще имат читалищата в селата Енево, Мировци, Памукчии, Стоян Михайловски, Войвода, Стан, НЧ „Назъм Хикмет–1954“ и НЧ „Христо Ботев–1872“ в Нови пазар.