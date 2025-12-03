ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите от „Възраждане“ опънаха лозунг с правописна грешка в парламента

снимка: Николай Литов

Депутатите от „Възраждане" излязоха по време на пленарно заседание  с червен транспарант, на който призоваваха за „Реферерендум за лева! Не на еврото!" На посланието се забелязва правописна грешка – думата „референдум" е изписана с повтаряща се сричка ре.                

27 дни преди влизането на страната в еврозоната  парламентът се произнесе - референдум дали да въведем единната европейска валута от догодина няма да има. С 81 гласа "за", 135 "против" и трима въздържали се депутатите отхвърлиха искането на президента Румен Радев за референдум с въпроса "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?".      

Разглеждането на референдума става няколко седмици след решението на Конституционния съд, който се произнесе, че предишната председателка на НС Наталия Киселова е нарушила Конституцията с отказа си да подложи на гласуване президентското искане за референдум от 12 май.         

снимка: Николай Литов

