Социалната комисия "за" родителите с деца до 12 г. да имат гъвкаво работно време

Социалната комисия прие на второ четене предложението на Деница Сачева от ГЕРБ за гъвкаво работно време на родителите на деца до 12-годишна възраст. Между първо и второ четене бе внесено и предложение на депутатките Нина Димитрова и Биляна Иванова периодът, за който промените се отнасят, да не обхваща само лятната ваканция, а цялата година. Това предложение бе прието единодушно от ресорната комисия.

На 24 септември трите управляващи групи внесоха проект за промени в Кодекса на труда, с които предлагат родителите (или осиновителите) да имат право да поискат от шефа си гъвкаво работно време през лятната ваканция. Става въпрос обаче за най-малките - до 12 години, които според Закона за закрила на детето не могат да бъдат оставяни сами и без надзор. Подобна възможност съществува и сега, но за родителите на деца до 8 години, които могат да поискат промяна на продължителността и на разпределението на работното време или да работят дистанционно.

В свое становище от Министерството на труда и социалната политика предлагат да се направи промяна, с която гъвкавото работно време да се отнася за всички ваканции. Според експертите от социалното ведомство така по-добре ще се съвместяват отпуските на родителите.

През цялото време на годината родителите се изправят пред непосилен избор дали да се погрижат за децата си, или да останат на работа, затова предлагаме да има още по-голяма възможност за гъвкавост. Инструментът позволява на родителите да намерят баланс между грижата за децата си и работата. Фиксирали сме възрастта, съгласувано е и с представителите на социалното министерство, така, че да бъде разширено извън рамките на лятната ваканция и да обхваща всички случаи", обясни Нина Димитрова от БСП.

Експерт от социалното ведомство обясни, че в тяхното становище е била заложена именно тази идея, с която да бъде обхванат целият период на обучение на децата до 12 г., като родителите да могат да се възползват от гъвкавото работно време след споразумение с работодателите.

Предложението бе прието единодушно с 11 гласа "за" и без "против" и "въздържали се".