Условна присъда получи служител на ВМЗ за смъртоносен удар в Бегунци

Блъснал Иван Гунев при скандал пред кръчма, той паднал, ударил главата си в цимента и ден по-късно издъхнал в болницата

3 г. условно с 5-годишен изпитателен срок получи подсъдимият Стоян Аргиров за фаталния удар, довел до смъртта на Иван Гунев в карловското село Бегунци. Мъжът не призна вина и делото срещу него протече с разпит на свидетели в Окръжния съд в Пловдив.

Фаталният инцидент станал на 28 ноември 2019 г. Около 16,30-17 ч. Иван Гунев седнал в кръчма със свои колеги от мандрата, в която работел, за да се почерпят. На съседна маса в заведението бил пресьорът във ВМЗ Стоян Аргиров с жена си. "Няма цяла вечер с вас да се занимавам", казал в един момент мъжът на шумната компания, а когато един от крещящите купонджии - Марин Картев, излязъл да пуши, той го последвал и го хванал за якето.

За да прекратят спора, от кръчмата излезли още двама колеги от мандрата - Иван Петров и Иван Гунев. Аргиров ударил с лакът втория в гърдите, той направил няколко крачки назад и паднал. Ударил главата си в цимента, а под главата му имало локва кръв. Пострадалият мъж бил откаран в пловдивската УМБАЛ "Свети Георги", но въпреки усилията на лекарите, на следващия ден починал от тежката черепно-мозъчна травма. Стоян Аргиров беше обвинен в умишлено нанесена тежка телесна повреда, от която смърт.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.