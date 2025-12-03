ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

18 г. за Димитър Любенов, подсъдим за катастрофа, при която загина французин

Петчленен състав на Софийския градски съд постанови 18 години затвор за Димитър Любенов, подсъдим за тежката катастрофа от септември 2022 г. на Околовръстното шосе на София, при която загина френски гражданин, а двама души пострадаха. 

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

От наказанието се приспада времето, в което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение. Съдът лишава Любенов завинаги да управлява МПС и да заплати разноските по делото на страните.

По-рано днес прокуратурата поиска присъдата да бъде около максималната за подобно престъпление, а защитата на Любенов настояваше съдът да приеме, че деянието не е извършено с умисъл, съответно да бъде наложено по-ниско наказание. Делото започна през април 2024 г.

Според обвинението при катастрофата Любенов е шофирал след употреба на кокаин и алкохол, със скорост около 195 км/час, при разрешена скорост 80 км/час, като е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Пред медиите Димитър Любенов отново каза, че съжалява за случилото се. Адвокатът му Мирослав Христов заяви, че ще обжалват присъдата и я считат за изцяло неправилна.

